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После 2060 года люди смогут жить рекордно долго

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  • 30.03.2023, 12:21
  • 4,130
После 2060 года люди смогут жить рекордно долго

Этому есть научное объяснение.

Появились причины верить, что жизнь людей станет гораздо продолжительнее к 2060 году. Уже к концу этого века мы можем ожидать, что родившийся в 2060 году человек будет жить до 130 лет или даже дольше.

Экономист Дэвид Маккарти из Университета Джорджии и Полин Ван, эксперт по управлению рисками и страхованию из Университета Южной Флориды в США, настроены оптимистично, согласно исследованию. Они считают, что настоящий рекордсмен может оказаться не за горами.

Несмотря на то, что сейчас многие столетние люди больше, чем когда-либо в истории, долголетие сейчас, кажется, приостановилось на одной точке.

Поскольку количество людей, которые доживают до пенсии, статистически несколько ограничено, ученые применили функцию, известную как закон Гомперца, чтобы лучше оценить возраст, в котором каждый человек может впервые достичь предполагаемого плато смертности.

Этот «Максимальный возраст Гомперца», (GMA), теоретически должен намекать на верхний предел продолжительности жизни человека. Если GMA достаточно постоянным от одной группы к другой, мы можем предположить, что существует максимальный возраст.

Достижения медицинской науки могут помочь большему числу людей избежать болезней и травм.

С другой стороны, если будет обнаружено, что GMA растет между когортами, могут быть основания подозревать, что смертность «откладывается», то есть, если существует ограничение продолжительности жизни, заложенное в нашей биологии, мы еще, чтобы увидеть, как он вступил в силу.

В основном в течение истории GMA оставался относительно стабильным. Улучшение санитарии, здравоохранения и питания преимущественно позволили большему числу людей достичь преклонного возраста.

Гораздо более существенный скачок в GMA, кажется, происходит среди людей, родившихся между 1910 и 1950 годами. На данный момент в возрасте от 70 до 110 лет мы можем предусмотреть отсрочку смертности примерно на 10 лет.

В контексте других исследований скачки в медицине и доступ к социальному обеспечению могут позволить некоторым из наших потомков реально добавить десятилетия к продолжительности жизни.

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