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В Беларуси запретили продавать популярный стиральный порошок

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  • 30.03.2023, 12:26
  • 6,332
В Беларуси запретили продавать популярный стиральный порошок

Он может испортить машинку.

Госстандарт снял с полок и запретил ввозить в Беларусь одну из марок стирального порошка «Миф». На упаковке указано, что средство годится для любых стиральных машин, хотя на самом деле это не так, сообщает «Зеркало».

Запрещенный к продаже в Беларуси порошок обозначается как «средство моющее синтетическое порошкообразное «Миф Автомат Свежий цвет, АКВА ПУДРА».

Как выяснил Госстандарт, в маркировке изготовитель умышленно указал, что продукцию можно использовать в стиральных машинах любого типа. В действительности же порошок не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

— Показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (207±6) мм, — сообщили в ведомстве.

Там пришли к выводу, что превышение этого показателя вводит потребителя в заблуждение относительно назначения, качества и безопасности порошка. Кроме того, моющее средство, которое слишком сильно пенится, небезопасно использовать в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.

Наконец, порошок не соответствует требованиям ГОСТ по показателю «моющая способность».

Все это стало причиной того, что средство запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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