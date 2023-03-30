Ядерный заряд для наших одуванчиков 3 Владимир Халип

30.03.2023, 12:36

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Владимир Халип

России позарез необходимо что-то чрезвычайное.

Советская власть так и не смогла приучить своих граждан к баракам и коммуналкам. Даже ГУЛАГ тут ничем не помог. И все сказки про белого бычка и счастливую жизнь на общей кухне успеха не имели. Люди неисправимы. И каждого тянет в свое жилье. В отдельную квартиру. Или в свой дом. Чтобы проснувшись утром можно было распахнуть окно и услышать пение птиц, а заодно увидеть старательно ухоженную лужайку, или просто обычную тропинку, уходящую к берегу озера. И чтобы непременно луг в одуванчиках. Васильки в чистом поле. И все такое прочее. Кому это мешает?

Но советская власть, которая уже давно сменила камуфляж, но страсть к моделированию частной жизни своих подданных сохранила, всего этого терпеть не может. И потому она старается изо всех сил испортить людям жизнь. Логика проста. Начальника, который занимается решением повседневных проблем народного быта, кто вспомнит? А вот какого-нибудь товарища Путина, неутомимого преобразователя природы и полководца по совместительству, долго еще будут поминать. Такие люди, выдвиженцы чаще всего, терпеть не могут рутины. Всякие там обязанности в гробу они видели. А вот свои угрозы и коварные затеи не забывают никогда. Сколько таких злопамятных было только на нашем веку! Да что там прошлое. Стоит только оглянуться вокруг – паноптикум, серпентарий.

А тут еще ордер из уголовного суда прилетел внезапно. Может серая личность, уже давно пробившаяся в большие вожди, сохранить равновесие при таком раскладе? Да ни при какой погоде! Вот и начинает такой выскочка куролесить. И средств особых не выбирает. Идет напролом. Терять ему уже нечего. А роль неукротимого самодура или просто оригинала может иногда принести и какие-то дивиденды. Если очень повезет.

Казалось бы, успел давно уже всем насолить сверх меры. Но ему еще мало. Почему-то вспомнил вдруг о Беларуси. Возможно, Украина совсем допекла. И первая мысль на этот счет была простая и понятная: а чем бы еще с соседями поделиться? Думать долго не пришлось. Конечно, оружием! И не просто каким-то там завалящим – ядерным. А чтобы не передумать внезапно, вызвал карманного журналиста. Будто бы тот решился у вождя интервью взять. И перед камерами не только изложил свою креативную мысль о ракетах в огороде соседа и союзника, но и обосновал причину внезапной щедрости.

«Мы уже помогли белорусам – переоборудовали самолеты, десять самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандеры», с 3 апреля приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия». Разумеется, все это будет собственностью России. Ее войска будут управлять этим оружием. И применять его по команде из Москвы. А Беларуси достанутся последствия применения такого оружия. Просто на удивление выгодная сделка. И как это местной власти удалось провернуть такое?

Бункерный благодетель до крайности возмущен Великобританией. Она вознамерилась поставить воюющей Украине 18 танков Leopard 2, а вдобавок еще и снаряды к ним со стержнями из обедненного урана. Как тут не возмутиться и не обвинить коллективный Запад в незаконном распространении ядерного оружия. И вот он позирует перед телекамерами и громит своих бесчисленных врагов. Как посмели, это же грубое нарушение всем известного договора о нераспространении!

И не нашлось в окрестностях его стратегического укрытия какого–нибудь прапорщика или сержанта, которые могли бы на пальцах ему объяснить, что этот подкалиберный снаряд к ядерному оружию никакого отношения не имеет. Но едва ли такая информация там что-то изменит. Совсем иные у него заботы.

России позарез необходимо что-то чрезвычайное. Пригнать строительную технику к границе с НАТО, расковырять чужую землю, наворотить бетона, а потом еще завезти ядерные заряды – это же так круто! И лучший способ отвлечь внимание от явного провала давно обещанного российского наступления в Украине. Каждому понятно, что этот фокус с тактическим ядерным оружием – чистая авантюра.

А еще – наглая попытка устроить западным соседям большую подлость. Ударить внезапно и отойти в сторону: мы тут не причем, запуск был не с российской территории. Так неприметно, будто невзначай, подставить белорусов. Почти как с чернобыльским облаком, которое после той зловещей катастрофы без лишнего шума посадили нам на головы.

Только грядущую катастрофу, которую так бесцеремонно закладывают в эти дни, даже сравнивать нелепо с той, почти забытой. Тогда кинодокументалисты «Летописи» снимали это бедствие. И деревенские женщины, покидая свои хаты в той внезапно возникшей зоне, то ли пели, то ли молились скорбно: «Пранясі, Божа, хмару!» Они еще надеялись, что вернутся в свои хаты. И никому из них не сказали власти, что это навсегда.

А на этот раз, если не остановят бункерного вождя, не останется даже надежды на возвращение. Потому что нечто подобное тому взбесившемуся реактору, будут уже строить уверенно и безоглядно. Под окном у каждого. На ваших ухоженных газонах. У тропинки, ведущей к вашему озеру. На площадке, где играют ваши дети. Потому что к нам пришел человек из бункера.

И никто его пока не остановил.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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