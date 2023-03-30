Российским военным выдали странные средства «защиты» от пуль 9 30.03.2023, 12:49

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Их посоветовали зажигать их прямо в бою.

В Пермском крае (РФ) мобилизованным на войну против Украины выдают свечи, которые якобы должны защитить солдат. Мол, они помогут «изгнать злых духов» и отвернуть пули.

Такие свечи «мобикам» советуют зажигать во время боя. На упаковке нарисован крест, а также написана то ли молитва, то ли пропагандистское напутствие (кстати, с ошибками). Об этом Telegram-каналу «Пермь 36,6» рассказал один из военных и показал фото «щедрого подарка».

Сколько именно таких «свеч для защиты» отправят на фронт, информации нет. По словам мобилизованного, им также выдали «второсортную» форму, тогда как контрактники получили новое обмундирование.

«Зажги свечу в бою, не зная страха – и пули не страшны. Своих мы не бросаем, ведь сила в правде», – написано на упаковке свечи.

Мобилизованному такая идея не понравилась. «Это п**ц какой-то, я все больше поражаюсь с таких приколов. Поголовно выдали такие свечи в роте. Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки, а как раздать по свече, так без проблем», – заявил российский солдат.

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