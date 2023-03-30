«Останемся без денег и машины» 1 30.03.2023, 13:08

Cемья из Гомеля купила Nissan Juke, а сейчас его забирают через суд.

В феврале 2021-го семья из Гомельской области стала счастливой обладательницей Nissan Juke. Машину покупали в Беларуси у соотечественника. Но в начале этого года как гром среди ясного неба пришло судебное извещение из России: авто находится в залоговом реестре. А на днях в городе Волоколамске Московской области прошёл суд, и по его решению кроссовер белорусов подлежит изъятию.

Журналисты av.by выяснили подробности этой истории.

«Пришёл иск об изъятии»

Рассказами о залоговых автомобилях сейчас уже, пожалуй, никого не удивишь. Но за каждой такой повестью — большие личные переживания простых людей, ведь на свой автомобиль, как правило, они копили не один год. Зачастую страдают добропорядочные граждане, которые покупали авто честно и по всем законам. Так вышло и у семьи из Гомельской области.

— В каталоге av.by увидела объявление о продаже Nissan Juke. Машина сразу понравилась, мы связались с продавцом и договорились о встрече. На осмотр приехали со специалистом. Проверили на СТО и провели компьютерную диагностику. Там выдавало несколько ошибок. Но они были некритичны, — вспоминает собеседница. — Продавец уверил, что иномарку приобретал недавно. Мы ещё тогда поинтересовались у него, почему же он быстро продаёт авто. Он ответил: жена хочет автомобиль на «автомате», а это «механика»!

Машину покупали по счёту-справке. Всё произошло быстро: продавец позвонил девушке, она приехала и оформила сделку, вспоминает гомельчанка. За десятилетний кроссовер бывший владелец хотел выручить 7 700 USD. При покупке сторговали ещё 400 долларов.

— Я и подумать не могла, что автомобиль может быть залоговым! Никогда об этом не слышала, поэтому никаких дополнительных проверок по машине мы не проводили.

О том, что авто находится в залоговом реестре, женщина узнала в январе 2023 года. На почту пришло извещение, в нём говорилось: 27 февраля состоится рассмотрение гражданского дела по иску одного из российских банков о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество, то есть на тот самый «Ниссан», который они совсем недавно купили.

Иными словами, российский банк подал в суд на гражданина РФ за то, что тот прекратил выплаты по кредиту, а машина, находившаяся в банке под залогом, была продана третьему лицу в Беларусь без согласия кредитора. Новый хозяин в свою очередь спустя некоторое время и отдал этот белоснежный «Джук» семье из Гомеля.

— Конечно, на суд мы не поехали. Отправили только письмо о том, что мы являемся добропорядочными покупателями, приложили все необходимые документы и счёт-справку. Но на днях получили решение суда: машина подлежит изъятию! Как такое может быть? Мы ведь честно покупали этот автомобиль! Копили на него несколько лет. Что нам теперь делать?

«Он обманул всех!»

В одном из документов автовладелица нашла номер телефона, принадлежавший супруге первого продавца из РФ. Гомельчанка связалась с женщиной, чтобы выяснить детали незаконной сделки и узнать, как автомобиль, который числился в залоге у банка, был продан белорусу.

Со слов россиянки, хозяева машины предупреждали покупателя из РБ о том, что машина находилась в залоге. Но белорус заверил: ему нужен «чистый» вариант, поэтому все нюансы с банком он берёт на себя.

— Он купил её у нас за копейки и сказал, что решит вопрос сам, — отмечает девушка в переписке.

Также она рассказала, что семья когда-то отдавала первоначальный взнос за эту машину. Первые платежи по кредиту совершали вовремя, но потом в связи с сокращением на работе появились финансовые вопросы и платить стало нечем. Поэтому и решили продать авто. Что это обернётся такой историей, с их слов, они и предположить не могли.

«При чём здесь мы?»

Мы связались с продавцом, у которого гомельчанка приобрела «Ниссан». Позвонили и поинтересовались у Александра: знал ли он на самом деле, что машина находится в залоговом реестре?

— Нет, не знал, — спокойно ответил собеседник. — Мне тоже приходило извещение. Я, кстати, был на суде в Гомеле и по видеосвязи рассказал, что иномарку покупал по объявлению. Все необходимые документы у меня на неё имеются.

— А вы проверяли автомобиль перед покупкой? Интересовались его историей?

— Составили договор купли-продажи. Поехали в ГАИ, сняли с учёта, и на этом всё.

Решение российского суда удивило мужчину. Собеседник недоумевает, почему вынесен такой вердикт: по его мнению, и он, и семья из Гомеля — добропорядочные покупатели.

— Так пусть на того мужчину накладывают арест, пусть с него взыскивают сумму! При чём здесь мы? — задаётся вопросом белорус.

Юрист: «Законодательство даёт право добросовестному приобретателю требовать восстановления своих прав»

За комментарием по данному инциденту журналисты обратились к Андрею Левченко, юристу, председателю правления общественного объединения по защите прав потребителей «Правовое решение».

— В случае приобретения автомобиля, находящегося в залоге, покупатель должен доказать, что не знал и не мог знать о залоге (ст. 283 Гражданского кодекса Республики Беларусь), так как залог автомобиля означает, что взятый продавцом и невыплаченный кредит банк сможет вернуть за счёт автомобиля. Согласно ст. 325 ГК залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что может быть освобождён от ответственности в соответствии со ст. 372 ГК. Таким образом, реализовав автомобиль, находящийся в залоге, продавец нарушил положения указанной статьи.

В то же время, согласно ст. 288 ГК, в силу обязательства одно лицо (должник, в данном случае — продавец) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора, в данном случае — покупателя) определённое действие: передать имущество, выполнить работу и т. д. А кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Иными словами, лицо, продавшее автомобиль, который это лицо не имело права продавать, при требовании покупателя возвратить деньги обязано это сделать, так как односторонний отказ от исполнения обязательства, в силу ст. 291 ГК, не допускается.

— В соответствии со ст. 372 ГК лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законодательством или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Подводя итог, можно сказать, что законодательство даёт право добросовестному приобретателю требовать восстановления своих прав, в данном случае — возврата уплаченных денежных средств.

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