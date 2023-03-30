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«Там с конца прошлого года уже неспокойно»

  • 30.03.2023, 13:22
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«Там с конца прошлого года уже неспокойно»

Что рассказывают родственники заключенных ИК-14, в которой осужденный выбросился из окна.

В исправительной колонии № 14 в Новосадах под Борисовом за несколько дней произошло два ЧП. 26 марта осужденный выбросился из окна второго этажа из-за жестокого обращения. А 29 марта еще один заключенный по той же причине объявил сухую голодовку. Близкие отбывающих наказание в этой колонии и бывший осужденный рассказали «Зеркалу» об условиях в этом месте лишения свободы.

Родственница одного из заключенных рассказала, что на данный момент в колонии № 14 ужесточили порядок. По ее словам, это произошло около полугода назад, вместе со сменой руководства:

— Лично у нас не было лишений свиданий и передач. Но некоторые за малейшее нарушение могут лишиться всего. В ШИЗО попадают также за нарушения. Драки, ругань между осужденными и так далее. Но о жестоком отношении слышу очень редко. И мы с таким не сталкивались.

Еще один собеседник, бывший заключенный этой колонии, подтвердил, что более жестко к осужденным стали относиться с начала осени 2022 года, когда сменилось руководство.

— Теперь новый заместитель по режимно-оперативной работе ужесточает режим. Хочет, чтобы там как в Горках было (ИК-9 в Горках известна давлением администрации на заключенных, особенно политических. — Прим. ред.)! Так что там с конца прошлого года уже неспокойно, в изолятор отправляют даже за незастегнутую верхнюю пуговицу. Еще пока я находился там, было много попыток суицида. Вообще администрация что хочет, то и воротит, — рассказал он.

Еще несколько собеседников говорили о том, что их близкий, который находится в ИК-14, ни на что не жаловался. А ограничения для заключенных, например, в посылках и встречах, применяют, только если человек нарушает правила колонии.

Получить комментарий по поводу инцидентов в исправительной колонии № 14 попытался блог «Люди». Однако по номеру, указанному как номер приемной, по поводу ЧП ничего сказать не смогли и посоветовали обратиться к сотруднику колонии, отвечающему за воспитательную работу. Дозвониться до него журналистам блога «Люди» не удалось. Еще по одному контактному номеру колонии отказались комментировать инциденты по телефону и посоветовались отправить запрос «в рамках обращений граждан».

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