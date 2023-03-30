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Пятый президент Украины: Лукашенко – это старый слабый военный преступник

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  • 30.03.2023, 13:30
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Пятый президент Украины: Лукашенко – это старый слабый военный преступник
ПЕТР ПОРОШЕНКО

Порошенко предостерег Запад от переговоров с диктатором.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью болгарскому телеканалу NOVA заявил, что белорусский диктатор Лукашенко является соучастником преступлений Путина и ядерного шантажа Кремля. Порошенко отметил, что Путин заявлениями о ядерном оружии в Беларуси пытается поднять ставки для давления на Запад, и это его традиционная тактика.

«Лукашенко – это старый слабый военный преступник. Беларусь является агрессором, с белорусской территории российские войска наступали на Киев и совершили преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, на Черниговщине, убивая сотни людей. Лукашенко вместе с Путиным является соагрессором. И сейчас от него ничего не зависит, он только игрушка Путина, вот и все», – заявил пятый президент Украины.

Порошенко считает, что это политика Путина, чтобы поднять ставку, чтобы совершить шантаж. Все должны понимать, что мы в Украине другие. Мы не боимся ядерного удара Путина, потому что нам нечего терять, кроме нашей страны.

«Это стиль Путина, он хочет использовать в качестве оружия энергетическую политику, продовольственную политику, включая голод во всем мире. Он хочет сделать ядерную энергетику оружием, а теперь он хочет использовать свой шантаж по передаче ядерного оружия Беларуси», – напомнил Петр Порошенко.

Пятый президент Украины напомнил, что украинцы добровольно отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире, а получили гарантию безопасности по Будапештскому меморандуму, включая гарантию России.

«И теперь мы получили такое. Поэтому Лукашенко – это не президент суверенного государства. Он – марионетка Путина. Поэтому с Лукашенко нет смысла вести переговоры», – резюмирует Петр Порошенко.

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