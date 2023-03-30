Скандальный митрополит Павел «взорвался» после вопроса о войне в Украине 4 30.03.2023, 13:42

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Священник Московского патриархата толкал журналистов и грозился разбить им фотоаппараты палкой.

четверг, 30 марта, скандальный наместник Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Павел угрожал журналистам и толкал их.

Как сообщает «Телеграф», инциденты произошли у входа в Нижнюю Лавру.

Митрополит, известный также по прозвищу «Паша Мерседес», был в сопровождении священников, которые расталкивали журналистов локтями.

«Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты. Я не угрожаю, это ты угрожаешь», — сказал он, обращаясь к журналисту издания Яну Доброносову.

Затем фотокорреспондент призвал Павла сказать, что Россия напала на Украину. На этом один из священников развернулся к журналисту и порвал ему провод к технике.

Также появилось видео, как митрополит УПЦ МП толкнул журналистку телеканала «Эспресо».

«Я вас не приглашал. Я не хочу общаться. Это не государственное учреждение и я не государственный человек», — сказал Павел.

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Он также заявил, что журналистов надо «предать анафеме».

Верующие УПЦ МП рьяно защищали представителей этой церкви и так не пустили представителей комиссии Минкульта в Лавру. Одна из представительниц религиозной организации начала оскорблять чиновницу.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

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