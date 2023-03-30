Кулинарный эксперт рассказал, можно ли есть проросший картофель 30.03.2023, 13:43

При неправильном хранении корнеплод накапливает в себе очень токсичное вещество.

Уже идет весенняя пора и картошка у многих начала прорастать. Однако белорусы продолжают готовить разнообразные блюда из несколько позеленевших клубней.

Может ли такая еда вызывать проблемы со здоровьем? На этот вопрос ответил специалист Брайан Силнесс.

Ростки содержат концентрацию гликоалкалоидов, соединений, которые, если вы съедите их в большом количестве, могут вызвать некоторые токсические эффекты, заявил кулинарный эксперт.

Если хранить картофель неправильно, то он может накапливать в себе очень токсичное вещество – соланин. Она содержится в зеленых клубнях и ростках. Следует помнить, что проросший картофель постепенно теряет питательные вещества и вкусовые качества. Перед приготовлением такой картофель следует обработать: обязательно удалить ростки, а еще лучше – вырезать глазки (с запасом около 1 см), откуда они проросли.

Какой картофель точно нельзя есть

Если картофель мягкий на ощупь, увядший или морщинистый

Если вы разрезаете картофель, и он внутри зеленый

Если клубни проросли, но ростки маленькие, то можно их готовить и употреблять в пищу. Только отрежьте проросшие части.

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