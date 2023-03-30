Явка с повинной 2 Виталий Портников, «Грани»

30.03.2023, 13:51

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Виталий Портников

Саморазоблачение стало любимым жанром российских пропагандистов.

Любимым пропагандистским жанром российского руководства за время войны с Украиной стало саморазоблачение. Раньше во время судебных процессов над военными преступниками нужно было переворошить тонну документов и переспрашивать десятки свидетелей, чтобы получить объективную информацию о действиях обвиняемых и их причастности к принятию человеконенавистнических решений. Даже гитлеровцы, казалось бы, скрупулезно записывавшие каждое свое преступление, догадывались, что об «окончательном решении» не нужно сообщать в обращении к нации, а списки тех, кто участвовал в совещании на озере Ванзее, лучше тщательно засекретить. Даже Сталин, не скрывавший своей прямой причастности к репрессиям 30-х и выступавший с погромными речами и статьями, прятал материалы Катынского дела в особой папке - и ровно так же поступали все его наследники.

Но у Путина и компании другие представления о возмездии. Теперь, для того чтобы принять решение о виновности российских руководителей, не нужно собирать документы и опрашивать свидетелей. Нужно просто посмотреть телевизор и почитать газету. История о том, как Путин «наговорил на Гаагу» на встрече с еще одной преступницей, местной детской омбудсменшей, которая явно гордится тем, что ее посадят первой, стала уже хрестоматийной.

Но теперь с повинной пришел сам Николай Платонович. Каждое интервью Патрушева - учебник глупости и невежества. Понятно, что такой человек мог делать карьеру в КГБ и запугивать диссидентов. Но когда он начинает рассуждать о геополитике, становится очевидным, какие же все-таки дремучие идиоты все эти десятилетия служили на Лубянке.

Главная фраза в последнем интервью Патрушева - это даже не рассказ о том, как Россия уже два раза спасала Соединенные Штаты от неминуемого распада, а теперь не хочет спасать. И не угроза уничтожить Америку невиданным оружием еще до того, как та распадется на области Российской Федерации. А обещание, что Российская Федерация будет господствовать в Европе XXI века так, как Российская империя господствовала в XIX веке, а Советский Союз - в ХХ. Это и есть обозначение преступных амбиций, которые привели к войне в Украине. И с точки зрения Путина и Патрушева это война должна стать всего лишь прелюдией к завоеванию Европы.

В доказательство того, что болтовня Николай Платоновича - не маразм, а планы, напомню, что накануне нападения на Украину Кремль выступил с предложениями по «обеспечению безопасности России», которые содержали требования гарантировать невступление в НАТО всех бывших советских республик (а отнюдь не только Украины) и отвод вооружений с территории бывших «стран народной демократии», контролировавшихся Москвой до 1991 года. То есть предлагалось добровольно воссоздать советскую «зону влияния» до распада Советского Союза - и понятно зачем. Эта восстановленная «зона влияния» должна была стать плацдармом для российской гегемонии в Европе. Одни страны должны были жить под оккупацией, другие - в страхе перед оккупацией, третьи - покупать российский газ и быть благодарными и послушными. Вот вам и Европа в кармане: туда, куда не дойдет танк, достанет газопровод!

Теперь, когда вся эта безумная программа гегемонии разрушена месяцами войны против Украины, не произошло никакого отрезвления. Патрушев по-прежнему убежден, что Россия призвана завоевать Европу и разрушить Америку - пускай даже это завоевание и разрушение превратилось в многомесячную битву за Бахмут. Когда пахнет жареным, когда успех не очевиден, преступники обычно скрывают планы своих злодеяний. Но только не Патрушев. Только не Путин. Только не Медведев.

Эти по-прежнему рассказывают нам все. Хотят на виселицу.

Виталий Портников, «Грани»

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