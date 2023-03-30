Число фур на выезд из Беларуси в ЕС превысило две тысячи 2 30.03.2023, 13:51

2,184

Актуальная информация от Госпогранкомитета.

Более 2000 фур ожидают въезда в страны ЕС со стороны Беларуси, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Наиболее загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»).

Большие очереди также фиксируются в пунктах пропуска «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка»).

Кроме этого, пограничники сообщают, что самая большая очередь из легковых автомобилей собралась в польском пункте пропуска «Тересполь» («Брест»).

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».