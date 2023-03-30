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«Подачки с перерасчетом нам не нужны, пусть сделают нормальную воду»

  • 30.03.2023, 14:02
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«Подачки с перерасчетом нам не нужны, пусть сделают нормальную воду»

Жители Жодино возмутились работой водоканала.

Жители Жодино написали коллективное обращение с требованием принять меры и организовать водоснабжение в городе так, чтобы вода наконец-то была чистой. Они получили ответ от местного водоканала, который обещал сделать перерасчет стоимости воды, пишет Ex-press.

В ответе водоканала перечислены адреса, по которым брали пробы сотрудники санстанции, а также сообщается, что для жильцов этих домов будет произведен перерасчет стоимости воды с 20% понижением.

Кроме того, в своем ответе Жодинский водоканал отчитывается о многочисленных промывках водопровода. И сообщает также, что вода в городе, в основном, соответствует норме.

А вот как горожане отреагировали на ответ водоканала:

— Получен ответ от водоканала. Логичность принятия решения для меня не понятна от слова «совсем»!!! Они сделали перерасчёт тем, кто официально обращался. А те, кто обращался официально и, после взятия проб, вода по их показаниям была чистая, в пролёте! Руководство водоканала, вы серьёзно подошли к перерасчётам? Получается, что наше обращение теряет весь смысл, потому что есть личные обращения граждан???!!!

А ничего, что подписи начали собирать после того, как после подключения 9 микрорайона пошла грязная вода практически во всём городе!!!! А ничего, что промывку с добавлением хлора (могу ошибаться формулировкой) вы решили сделать только лишь потому, что 2 месяца пытались исправить последствия подключения 9 микрорайона. Следовательно, подача водоснабжения так и не была налажена должным образом!

— Все действия водоканала направлены не на решение вопроса, а на «оправдывание» последствий своих неправильных действий или бездействия. Взятие проб воды на третий день после заявки — следствие корыстного умысла, там же работают профессионалы, а не люди с улицы.

Для меня такой ответ водоканала был ожидаем.

— Лично нам подачки с перерасчетом не нужны, пусть сделают нормальную воду! Уже надоело эти бутли из магазина с питьевой водой таскать! И как только белая стирка — 100% грязная вода, постоянно приходится потом подлавливать чистую и перестирывать. За это же они деньги не вернут...

— Ожидаемый ответ!!! Все мы прекрасно знаем, что наказание было бы, только если человек не оплатит оказанные водоканалом некачественные услуги.... Жаль, что в обратную сторону это не работает!!!

— Работа сотрудников не направлена на улучшение качества воды, а на снятие с себя ответственности. Это печально… значит будут висеть заявки на 115, пачками, есть статистика, рано или поздно, все равно нашим случаем кто-то заинтересуется.

Напомним, в начале февраля жители Жодино написали петицию с требованием обеспечить город чистой питьевой водой. Получили 4 ответа из разных инстанций.

Горисполком ответил, что пробы воды в городе «соответствуют требованиям Санитарных норм и правил 10-124 РБ 99». Также стало известно, что «виновные в ухудшении качества воды в Жодино должностные лица КУП «Жодинский водоканал» — главный инженер и начальник водопроводного участка — привлечены к дисциплинарной ответственности и лишены премиальной оплаты за февраль 202З года.

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