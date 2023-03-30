«Теперь точно крах»: Гиркин отреагировал на новое решение Кремля 2 30.03.2023, 14:02

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Диверсант заявил об издевательстве над россиянами.

Оккупационная администрация РФ в Донецкой области назначила полевого командира «ДНР» Александра Ходаковского в руководство управления Росгвардии по ОРДЛО, что вызвало возмущение у Игоря Стрелкова-Гиркина, который набросился с оскорблениями на бывшего соратника.

В своем Telegram-канале он заявил, что назначение Ходаковского выглядит издевательством над россиянами, поскольку полевой командир «ДНР» является предателем, пишет dialog.ua.

«9 лет гнида предавала, продавала, обманывала и отчаянно пиарилась ради того, чтобы получить полковничью должность без любой самостоятельности», - пишет Гиркин.

Более того, гораздо более худшей новостью для россиян являются новые перспективы краха и свидетельство того, что спустя год после вторжения в Украину российские власти так и не поняли суть ошибок, которые совершили. Кремль продолжает назначать на важные позиции предателей и бездарей, что в итоги приведет Россию к поражению в войне с Украиной.

«А это значит... НАС ЖДЕТ КРАХ», - заявил он.

Комментируя его выпад, журналист и блогер Денис Казанский отмечает, что Гиркин испытывает зависть к бывшему соратнику. «Ходаковский получил новую гауляйтерскую должность в «ДНР», и у Гиркина бомбануло от зависти. Но в чем-то он прав. Как уже писал ранее, такие люди, как Царев и Ходаковский, всегда будут оставаться для россиян предателями «всех и вся», подозрительными украинцами, а значит людьми второго сорта. И от этого клейма им уже не отмыться. Неправильное происхождение им будут припоминать при каждом удобном случае», - подчеркнул украинский журналист.

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