СМИ: Путин сменил место жительства из-за паранойи и стресса

СМИ: Путин сменил место жительства из-за паранойи и стресса4
- 30.03.2023, 14:08
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Глава РФ переехал в более охраняемую «крепость».
Российский диктатор Владимир Путин переехал жить в Кремль из-за паранойи и стресса, вызванного войной России против Украины, пишет британский таблоид The Mirror.
Журналисты заявили, что Путин «бросил свою любовницу-гимнастку, 39-летнюю Алину Кабаеву, и их маленьких детей, чтобы жить в самой известной крепости России».
Предполагают, что диктатор переехал в хорошо охраняемый Кремль из соображений безопасности.
До сих пор 70-летний Путин жил в своей официальной резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.
В одном из интервью диктатор признал, что принимал лидера Китая Си Цзиньпина в своей кремлевской квартире.
«Я здесь работаю и часто провожу много ночей», — сказал он.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять, что решение Путина жить рядом со своим кремлевским офисом было напрямую связано с войной.
«Он использует эту квартиру, так как у него плотный рабочий график», — сказал Песков.