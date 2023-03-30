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СМИ: Путин сменил место жительства из-за паранойи и стресса

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  • 30.03.2023, 14:08
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СМИ: Путин сменил место жительства из-за паранойи и стресса

Глава РФ переехал в более охраняемую «крепость».

Российский диктатор Владимир Путин переехал жить в Кремль из-за паранойи и стресса, вызванного войной России против Украины, пишет британский таблоид The Mirror.

Журналисты заявили, что Путин «бросил свою любовницу-гимнастку, 39-летнюю Алину Кабаеву, и их маленьких детей, чтобы жить в самой известной крепости России».

Предполагают, что диктатор переехал в хорошо охраняемый Кремль из соображений безопасности.

До сих пор 70-летний Путин жил в своей официальной резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.

В одном из интервью диктатор признал, что принимал лидера Китая Си Цзиньпина в своей кремлевской квартире.

«Я здесь работаю и часто провожу много ночей», — сказал он.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять, что решение Путина жить рядом со своим кремлевским офисом было напрямую связано с войной.

«Он использует эту квартиру, так как у него плотный рабочий график», — сказал Песков.

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