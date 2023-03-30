В Минске дельфин выпрыгнул за пределы бассейна в «Немо» 8 30.03.2023, 14:11

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Видеофакт.

Во время представления в минском дельфинарии «Немо» за пределы бассейна выпрыгнул дельфин. Об этом сообщил 30 марта телеграм-канал «Мерзкий Кокобай» и опубликовал видео инцидента.

В ролике, который записала одна из посетительниц «Немо», видно, как на помощь дельфину поспешили несколько сотрудников учреждения. Они попытались поднять млекопитающее и вернуть его обратно в воду.

— Бедное животное, — сказала одна из посетительниц дельфинария.

— У него что, кровь? - спросила у нее девочка.

— Да, — ответила женщина.

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