«Взрыв на аэродроме РФ в Крыму напомнил землетрясение»1
- 30.03.2023, 14:20
- 5,470
Стали известны подробности о «прилете» в Гвардейском.
После обеда 29 марта на аэродроме в Гвардейском раздался взрыв. Местные жители сообщили о «прилетах».
Об этом «24 каналу» рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, крымские оккупационные власти всяческими способами пытаются скрыть информацию о повреждениях.
Эскендер Бариев объяснил, что местные гауляйтеры, в том числе и назначенный Кремлем российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, немногословны. Последний заявил, что на полуострове сработали системы ПВО и остатки БпЛА упали в поле.
Больше информации сообщают местные жители, ставшие свидетелями «хлопка».
«Они говорят о том, что был очень мощный взрыв, похожий даже на землетрясение», – прокомментировал Бариев.
По его словам, пока неизвестно, где именно произошел «прилет».
Член Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что «хлопок» мог посетить аэродром или другой стратегический объект.
«Это действительно стратегический регион», – заметил он.
По его мнению, не менее важно то, что рядом есть железная дорога.
«Эти мощные взрывы говорят о том, что есть повреждения, но мы ждем информацию», – заявил Бариев.
По его словам, в ближайшее время все карты будут раскрыты.
Взрывы в Крыму
Мощные взрывы в Крыму, в том числе в Севастополе, звучали 28 марта. Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев пытался как-то успокоить население и заметил, что звуки – это свидетельство тренировок системы ПВО.
24 марта возле бухты Омега в Крыму тоже было неспокойно. Отовсюду доносились звуки взрывов, из-за которых у людей даже дрожали окна.
Уже 22 марта «хлопок» произошел в Южной бухте Севастополя. На публиковавшихся в сети видео видно мощный взрыв.