«Взрыв на аэродроме РФ в Крыму напомнил землетрясение» 1 30.03.2023, 14:20

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Стали известны подробности о «прилете» в Гвардейском.

После обеда 29 марта на аэродроме в Гвардейском раздался взрыв. Местные жители сообщили о «прилетах».

Об этом «24 каналу» рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, крымские оккупационные власти всяческими способами пытаются скрыть информацию о повреждениях.

Эскендер Бариев объяснил, что местные гауляйтеры, в том числе и назначенный Кремлем российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, немногословны. Последний заявил, что на полуострове сработали системы ПВО и остатки БпЛА упали в поле.

Больше информации сообщают местные жители, ставшие свидетелями «хлопка».

«Они говорят о том, что был очень мощный взрыв, похожий даже на землетрясение», – прокомментировал Бариев.

По его словам, пока неизвестно, где именно произошел «прилет».

Член Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что «хлопок» мог посетить аэродром или другой стратегический объект.

«Это действительно стратегический регион», – заметил он.

По его мнению, не менее важно то, что рядом есть железная дорога.

«Эти мощные взрывы говорят о том, что есть повреждения, но мы ждем информацию», – заявил Бариев.

По его словам, в ближайшее время все карты будут раскрыты.

Взрывы в Крыму

Мощные взрывы в Крыму, в том числе в Севастополе, звучали 28 марта. Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев пытался как-то успокоить население и заметил, что звуки – это свидетельство тренировок системы ПВО.

24 марта возле бухты Омега в Крыму тоже было неспокойно. Отовсюду доносились звуки взрывов, из-за которых у людей даже дрожали окна.

Уже 22 марта «хлопок» произошел в Южной бухте Севастополя. На публиковавшихся в сети видео видно мощный взрыв.

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