На границе Беларуси и России объявлена чрезвычайная ситуация
- 30.03.2023, 14:21
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В чем причина?
Режим чрезвычайной ситуации объявили местные власти Кричева, что в Могилевской области на границе с Россией, говорится на сайте Кричевского райисполкома. Причина - грунтовые воды массово подтопили улицы жилые дома.
Местные власти поставили задачу в первую очередь оказать помощь тем жителям, у кого вода подошла к домам или уже подтопила их.
Работа, в том числе и горячей линии, организована круглосуточно, пока ситуация перестанет быть критичной.
По данным же Могилевского областного управления МЧС, ЧС не только в Кричеве, в области подтоплены 10 участков дорог и 6 низководных мостов.
Как ранее писал сайт Charter97.org, на некоторых реках Беларуси уровень воды поднимается со скоростью 80 см в сутки. В МЧС зафиксировали затопления дорог и частных подворий в четырех областях Беларуси — Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской.