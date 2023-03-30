На границе Беларуси и России объявлена чрезвычайная ситуация 30.03.2023, 14:21

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фото: transler.ru

В чем причина?

Режим чрезвычайной ситуации объявили местные власти Кричева, что в Могилевской области на границе с Россией, говорится на сайте Кричевского райисполкома. Причина - грунтовые воды массово подтопили улицы жилые дома.

Местные власти поставили задачу в первую очередь оказать помощь тем жителям, у кого вода подошла к домам или уже подтопила их.

Работа, в том числе и горячей линии, организована круглосуточно, пока ситуация перестанет быть критичной.

По данным же Могилевского областного управления МЧС, ЧС не только в Кричеве, в области подтоплены 10 участков дорог и 6 низководных мостов.

Как ранее писал сайт Charter97.org, на некоторых реках Беларуси уровень воды поднимается со скоростью 80 см в сутки. В МЧС зафиксировали затопления дорог и частных подворий в четырех областях Беларуси — Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской.

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