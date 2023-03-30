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Участники шоу Соловьева чуть не подрались из-за Украины и истории

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  • 30.03.2023, 14:29
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Участники шоу Соловьева чуть не подрались из-за Украины и истории

Курьезное видео показали в прямом эфире российского ТВ.

Российский пропагандист на шоу Владимира Соловьева распинался о «великой» истории России. Как оказалось, не все гости шоу разделяют его видение истории, поэтому между россиянами вспыхнул мощный конфликт.

Началось все традиционно с обвинений Запада во всем, что только можно придумать. Если и отмечать какие-то таланты россиян, то это, безусловно, будет молниеносное превращение в Украине в «двухсотых» и умение бесконечно придумывать упреки в сторону цивилизованного мира, передает «24 канал».

Россиянин заявил, что Западу якобы нужна сырьевая база в виде России. Следовательно, он делает все возможное, чтобы страна-агрессор не занималась вопросами своего развития и образования, а воевала с Украиной.

Более того, россиянина настолько занесло, что он начал рассказывать, что Запад хочет, чтобы Россия «разобралась» еще и со странами Балтии, а также Польшей и Финляндией. Взамен Запад в это время готовился бы ставить Кремлю условия.

Что касается развития России в целом, то это очень интересный вопрос. Учитывая все, что мы видим, совсем не складывается впечатление, что «за поребриком» кто-то хочет развиваться. Впрочем, пропагандист другого мнения – он считает, что сейчас у России есть уникальный шанс восстановить все, что имела.

«У нас цивилизация – 7,5 тысячи лет по славянскому летоисчислению. Против нас цивилизация, которой чуть больше 250 лет», – заявил россиянин.

Этот абсурд смутил даже других гостей шоу Соловьева. Они начали мериться, кто больше прочитал исторической литературы и пытались понять, что и как надо складывать, чтобы появилась эта мифическая цифра в 7,5 тысячи лет, но не получилось.

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