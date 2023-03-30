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Санду: Россия готовит для Молдовы «белорусский сценарий»

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  • 30.03.2023, 14:35
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Санду: Россия готовит для Молдовы «белорусский сценарий»
Майя Санду
Фото: EPA

Кремль хочет использовать территорию страны как военную базу, в том числе и для ядерного оружия.

Россия всеми силами пытается установить пророссийскую власть в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает телеканал Vocea Basarabiei.

«Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью», - сказала она

Санду напомнила о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

«Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство», - добавила она.

Как сообщал сайт Charter97.org, 25 марта российский президент Владимир Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

Позже международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.

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