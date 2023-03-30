Кувалда в Совбезе Галина Сидорова, «Радио Свобода»

30.03.2023, 15:14

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Галина Сидорова

В возможность ордера для Путина до недавних пор тоже мало кто верил.

Международные отношения – материя сложносочиненная и сложноподчиненная, но некоторые вещи невозможно себе представить даже в качестве плохой первоапрельской шутки. К примеру, сложно себе представить Саддама Хусейна или Пол Пота во главе Совета Безопасности ООН. И все-таки без нелепости в нашей жизни никак: 1 апреля председательство в Совбезе переходит к стране-агрессору, с лидером, в отношении которого Международный уголовный суд, юрисдикция которого признана 123 странами мира, выдал ордер на арест по подозрению в военных преступлениях. На самый ответственный за поддержание международного мира пост заступает Российская Федерация и ее почти вечный президент и возможный арестант Владимир Путин.

Напомню: Совет Безопасности сформирован представителями 15 стран: пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и десять непостоянных, избирающихся на двухлетний срок. Председательство в Совбезе ООН меняется ежемесячно в порядке английского алфавита. Последний раз Россия «рулила» на этом посту в роковом феврале 2022-го. Совпадение? Украинские дипломаты уверены, что Москва «удачно использовала Совбез» для препятствования международной поддержке Украины» и дискредитации института экономических санкций. Ну а те преступления, которые «кремлевские» успели натворить за год агрессии против Украины, привели к тому, что в кулуарах всемирной организации все чаще говорят не просто о необходимости реформы, об изменении принципа, по которому страны занимают пост председателя Совбеза, – ставится под сомнение то, каким образом Россия вообще осталась постоянным членом СБ после распада Советского Союза: пробралась, мол, через черный ход, а должна была бы подавать заявку на вступление как новое государство.

В свое время Георгий Кунадзе, опытный дипломат и заместитель министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, рассказал мне драматическую историю про первую ночь новой России, с 8 на 9 декабря 1991 года. Только что подписаны Беловежские соглашения. Козырев сопровождает Бориса Ельцина в поездке. В Москве «на хозяйстве» Кунадзе, именно он принимал в МИДовской высотке дела у Эдуарда Шеварднадзе, в одночасье оказавшегося без офиса министра прекратившей существование страны.

В возможность ордера от Международного уголовного суда до недавних пор тоже мало кто верил...

Посередине ночи звонок. Взволнованный секретарь докладывает: министр иностранных дел Великобритании Дуглас Херд хочет переговорить с Козыревым. Тот в Беловежской пуще. Херд беседует с Кунадзе. Оказалось, британец торопился удостовериться, что она, эта новая власть, понимает жизненно важное обстоятельство: Россия должна, не теряя времени, объявить себя государством – продолжателем СССР. Британец, вспоминал Кунадзе, сразу начал объяснять, что все советские республики являются правопреемниками СССР, но только одна может стать продолжателем (legal continuation). Именно государство-продолжатель унаследует все советское – обязательства, права, посольства. Под конец разговора Херд посоветовал не откладывать до утра, сразу доложить о его звонке министру. На следующий день Россия объявила себя «продолжателем». Взяла на себя обязательства СССР, сохранила место в Совете Безопасности ООН…

Полагаю, Херд, не желая того, ставший своего рода «крестным отцом» нового-старого члена Совбеза, и в страшном сне не мог представить себе, чем его советы обернутся три десятилетия спустя. Ведущие западные демократии тогда всячески поощряли и поддерживали Россию, предоставляя Москве кредит доверия. Что бы ни случилось в ближайшие годы, уже сейчас можно сказать: путинцы этот капитал растратили, они оставляют после себя в руинах репутацию страны и, что еще хуже, целой нации.

Согласно Уставу ООН, члены организации возлагают на Совет Безопасности (соответственно, и на его председателя) главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Что делает Россия? Мало того что Кремль развязал агрессивную войну, еще и ядерным оружием играет, словно это «стрелялка» из интернета. То Владимир Путин объявит о приостановке участия России в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях; то российская армия обстреливает Запорожскую АЭС; то Кремль сообщает о перемещении тактических ядерных ракет в Беларусь, едва успел уехать из Москвы высокий гость из Пекина. Представитель китайского МИД сразу же выразил недовольство путинской затеей с «новым белорусским домом» для российских тактических ядерных ракет, советуя «сосредоточиться на дипломатии». В Кремле, однако, не унимаются. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев делится данными об «уникальном оружии, способном уничтожить любого противника, в том числе и США». Не иначе имеет в виду кувалду.

Международное сообщество пока не придумало, какие санкции применить против того, кто вознамерился председательствовать в Совбезе, манипулируя «ядерной кувалдой». Но явно об этом уже думают. Можно ли выдать ордер на арест, к примеру, за безответственное отношение к обязанностям члена Совбеза ООН, выразившееся в агрессии против соседнего государства? В возможность ордера от Международного уголовного суда до недавних пор тоже мало кто верил. Все когда-нибудь происходит впервые.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»

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