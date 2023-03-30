Появилось видео испытаний Tesla Cybertruck в городских условиях 1 30.03.2023, 15:16

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Автомобиль показал чудеса маневренности.

В сети появилось видео, на котором Tesla тестирует рулевое управление Cybertruck на улицах города. Помимо этого ролик демонстрирует возможность пикапа управлять задними колесами в «режиме краба». По словам Илона Маска, пришедшего в комментарии к записи, Cybertruck может быть таким же маневренным, как Model Y.

Видео начинается с того, что Cybertruck делает разворот, и, похоже, использует заднее подруливание. «Режим краба» пользователи могли увидеть и в более раннем видео. Однако оно, вероятно, было снято на фабрике в Техасе в то, время как в новом ролике пикап уже разъезжает по улицам, тестируя различные системы управления, в том числе и это режим.

Ранее «режим краба» первой продемонстрировала GMC, используя управление задними колесами на электромобиле Hummer. С тех пор несколько других автопроизводителей объявили о системе управления задними колесами. Tesla заявила , что Cybertruck получил такую опцию, еще в 2021 году. Она позволяет создавать более узкий и точный радиус поворота, избегать заносов, а также улучшает проходимость пикапа при движении по грунтовым дорогам. И новое видео показывает реальное использование такого управления.

Генеральный директор Илон Маск так прокомментировал ролик: по его ожиданиям, у Cybertruck будет такой же радиус разворота, как и у сравнительно небольшой Model Y. В конце видно, что водитель-испытатель Tesla проверяет устойчивость Cybertruck на рулевое управление, и, похоже, тот реагирует хорошо.

В начале проекта Cybertruck Tesla поставила перед собой цель сделать электрический пикап таким же практичным, как Ford F-150, а управлять им как спортивным автомобилем. Это довольно амбициозная задача, и многие отнеслись к ней скептически. Но электромобили предлагают много преимуществ, и в сочетании с другими тенденциями, проникающими в отрасль, у Tesla есть шанс воплотить свой замысел в жизнь.

Tesla недавно заявила, что запустит Cybertruck в производство уже этим летом, но не следует ожидать значительных поставок до 2024 года, когда компания нарастит объемы производства.

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