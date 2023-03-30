В Беларуси задержали бывшего помощника прокурора района 30.03.2023, 15:30

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Константин Притуленко

Он якобы фотографировал дом одного из лукашистов.

В Беларуси задержали бывшего помощника прокурора Глусского района, сообщает «Наша Ніва».

Ему предъявляют, что он якобы передал данные силовиков и сфотографировал дом одного из них.

Константину Притуленко 43 года, и он из Глуска. Где он работает сейчас — неизвестно, но еще пару лет назад он точно работал в силовых структурах.

Мужчина окончил Белорусский институт правоведения, который сейчас переименовали в университет права и социально-информационных технологий. Карьеру начинал в прокуратуре Глусского района. В 2005 году он был следователем, а через несколько лет стал помощником прокурора Глусского района.

У мужчины есть несовершеннолетние дети.

Сегодня появилось видео задержания мужчины. Он говорит, что якобы передал каналу «Черная книга Беларуси» данные несколько силовиков и сфотографировал дом одного из них. Судя по сообщению ГУБОПиК, против мужчины может быть заведено уголовное дело.

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