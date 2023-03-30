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ГУР: Недовольство в РФ растет с каждым «черным мешком»

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  • 30.03.2023, 15:47
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ГУР: Недовольство в РФ растет с каждым «черным мешком»

Украинская разведка рассказала, когда у россиян закончится «неоимперский угар».

Украинская разведка сообщает, что недовольство в России растет с каждым новым грузом с «черными мешками». В то же время ГУР Минобороны Украины предупреждает, что недовольство не обязательно перерастет в протесты.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью «Укринформ».

«Недовольство в российских так называемых субъектах Федерации усиливается с каждым новым грузом с «черными мешками», — сказал он.

Черняк добавил, что разведка фиксирует рост недовольство среди населения РФ, но протесты не являются неизбежными.

«О неизбежности протестов пока не позволяет говорить с одной стороны пропагандистское влияние, а с другой — страх репрессий из-за активных полицейских мер, которые Кремль усилил во избежание сопротивления во время мобилизации», — сказал он.

Черняк также отметил, что падение поддержки россиянами действий диктатора Владимира Путина может произойти после ухода или смерти главы страны-агрессора.

«Устранение диктатора может привести к тому, что большинство российского населения, которое в неоимперском угаре поддерживало агрессивную войну и военные преступления против украинского народа, станет бить себя в грудь и клясться в вечной оппозиционности режима», — сказал он.

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