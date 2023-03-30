В Беларуси ввели ограничения для рыбаков 30.03.2023, 16:11

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Фото: onliner

Подробности.

Нерест - одно из наиболее важных звеньев в жизненном цикле рыбы. Большинство видов рыб, обитающих в водоемах и водотоках Беларуси, относится к весенне-нерестующим. В этот период для рыбаков вводится ряд ограничений, пишет intex-press.by.

В соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства, с 1 марта по 15 апреля запрещен любительский и промысловый лов щуки — в Брестской, Гомельской, Минской, Гродненской и Могилевской области. На Витебщине запрет на лов щуки вступит позже — 9 марта, и действует до 23 апреля, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Также есть на период нереста и другие ограничения. Рыболовам разрешается ловить рыбу:

только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом с одной искусственной приманкой (не более двух одинарных, двойных или тройных крючков);

в светлое время суток с берега — без захода в воду со льда или искусственных сооружений, на которые не распространяются ограничения и запреты на хозяйственную деятельность;

с использованием подсачека для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.

Ограничения будут действовать:

с 20 марта по 18 мая — в Брестской и Гомельской областях;

с 1 апреля по 30 мая — в Гродненской, Могилевской и Минской областях и в самом Минске;

с 10 апреля по 8 июня — в Витебской области.

Промысловое рыболовство в данные периоды будут полностью запрещено.

Какие штрафы грозят нарушителям?

За использование неразрешенных орудий или способов лова грозит штраф от 370 до 1110 рублей (от 10 до 30 базовых величин).

При изъятии рыбы в период нереста, нарушителям придется компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, в тройном размере по каждому изъятому виду рыбы.

Также в период нереста рыболовам запрещается использовать судов. За это предусмотрен штраф до 370 рублей (до 10 базовых).

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