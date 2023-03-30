закрыть
30 марта 2023, четверг, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России вышедший на свободу зек-«вагнеровец» снова убил человека

4
  • 30.03.2023, 16:19
  • 5,172
В России вышедший на свободу зек-«вагнеровец» снова убил человека

Убийство произошло через неделю после возвращения в родное село.

Завербованный в «ЧВК Вагнера» бывший российский заключенный Иван Россомахин, осужденный в 2020 году на 14 лет за убийство и грабеж, предположительно снова убил человека после освобождения. Это произошло через неделю после того, как он вернулся в родное село Новый Бурец Кировской области, пишет Doxa.

Местные жители жаловались на Россомахина, когда он появился в селе. Незадолго до убийства телеканал «Вятские поляны» выпустил репортаж о жалобах на наемника. Начальник районного управления МВД Вадим Варанкин пообещал сельчанам, что Иван Россомахин заключил новый контракт с «ЧВК Вагнера» и скоро вернется на войну с Украиной.

Сейчас Россомахин задержан по подозрению в убийстве женщины в городе Вятские Поляны.

В 2019 году, согласно приговору, Россомахин в нетрезвом состоянии убил односельчанку, которая пыталась выгнать его со своего участка. Вину Россомахин не признал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко