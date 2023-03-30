В России вышедший на свободу зек-«вагнеровец» снова убил человека 4 30.03.2023, 16:19

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Убийство произошло через неделю после возвращения в родное село.

Завербованный в «ЧВК Вагнера» бывший российский заключенный Иван Россомахин, осужденный в 2020 году на 14 лет за убийство и грабеж, предположительно снова убил человека после освобождения. Это произошло через неделю после того, как он вернулся в родное село Новый Бурец Кировской области, пишет Doxa.

Местные жители жаловались на Россомахина, когда он появился в селе. Незадолго до убийства телеканал «Вятские поляны» выпустил репортаж о жалобах на наемника. Начальник районного управления МВД Вадим Варанкин пообещал сельчанам, что Иван Россомахин заключил новый контракт с «ЧВК Вагнера» и скоро вернется на войну с Украиной.

Сейчас Россомахин задержан по подозрению в убийстве женщины в городе Вятские Поляны.

В 2019 году, согласно приговору, Россомахин в нетрезвом состоянии убил односельчанку, которая пыталась выгнать его со своего участка. Вину Россомахин не признал.

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