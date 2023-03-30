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«Не хотел упускать шанс, поэтому стал искать деньги»

  • 30.03.2023, 16:47
«Не хотел упускать шанс, поэтому стал искать деньги»

Белорус рассказал, как стал собственником пиццерии в Белостоке.

Pizza Legion работает в Белостоке с апреля 2021 года. Её открыл парень из Гродно — Роман Тис. Он приехал в Польшу учиться в 2015 году и одновременно подрабатывал доставщиком. Спустя три года гродненец стал заместителем управляющего одной из пиццерий Белостока. Сейчас у парня собственный бизнес. Как белорус запускал бизнес в Польше и развивал его, он рассказал журналистам MOST.

Роман приехал в конце 2015 года. Поступать в польский ВУЗ он решил сразу после окончания школы. Язык Роман изучал в одной из гродненских общественных школ, у него была «Карта поляка» и поступить в Польше ему не составило большого труда.

Стремление к работе заметила управляющая

— После переезда у меня были проблемы с языком. Чтобы его подтянуть, я пошел работать в свободное от учёбы время. Начинал в доставке, а вскоре перешел работать в известную сеть пиццерий — Telepizza. Первые два года там развозил заказы, а потом меня пригласили на должность заместителя управляющего — шефа смены.

Роман считает такой поворот событий удачей. Говорит, что к работе относился добросовестно и всегда уважал клиентов, поэтому его заметили и предложили новую должность.

— Я был открыт ко всему. Когда я видел, что ребята не справляются с заказами на кухне, я становился вместе с ними и делал, например, пиццу. Помогал, как мог. Моё стремление к работе заметила управляющая. Она предложила мне стать её заместителем. Это прошло всего 1,5 года после переезда в Польшу.

Рабочая машина, хорошие деньги и всегда бесплатный обед

Чтобы он мог получить новую должность, гродненца отправили на стажировку в Варшаву. В итоге в пиццерии он стал работать во вторую смену в свободное от учёбы время. Получал 4 000 злотых ($1 000) в месяц.

— Для студента вообще отличные условия — рабочая машина, хорошие деньги и всегда бесплатный обед. В Telepizza я проработал около двух лет и получил ценный опыт. В конце 2020 года мне позвонил владелец одной пиццерии Белостока и предложил работу у себя — стать его правой рукой. Я с ним не был знаком, но ему меня порекомендовали мои знакомые.

Роман перешел в новую пиццерию в начале января 2021 года. Главным фактором стал профессионализм собственника, хороший повар и серьезные планы по развитию бизнеса.

— Человек, с которым я стал работать, — мастер своего дела. Он тщательно подошёл к открытию бизнеса, рецепт по изготовлению теста ему передал четвёртый по рейтингу пиццайло в Европе. Меня он пригласил к себе, чтобы я занимался несколькими его заведениями. Я проработал четыре месяца, а после пандемия внесла коррективы.

Компаньоном стала сестра

Собственник бизнеса предложил Роману частично выкупить одно заведение, чтобы оно не закрылось. Гродненцу предложили стать управляющим пиццерии с 50% прав на неё.

— Во время пандемии многие точки общепита закрылись в Белостоке. Место, где я работал, мне нравилось. Я хотел его и дальше развивать. Пришлось искать средства на покупку части бизнеса. Для меня, как студента из Беларуси, сумма была серьёзная. Это примерно как 10 моих автомобилей. И это мне ещё сделали скидку.

В марте 2021 года Роман одолжил денег и сказал собственнику, что готов выкупить 50% заведения. Но условия изменились: собственник из-за проблем вынужден был продавать пиццерию полностью.

— Сумма была уже в четыре раза больше. Мне нравилась пиццерия и я не хотел упускать шанс, поэтому стал искать деньги. Вложилась в бизнес моя сестра, она и стала моим компаньоном. Так я в апреле 2021 года обзавелся собственной пиццерией. Если бы я был студентом в Беларуси, то про такое и не мог бы мечтать.

«Важно не упустить своего клиента»

На старте Роман тратил около 5 000 злотых ($1 300) в месяц на аренду и налоги. На работу он взял пять человек: двух курьеров, двух барменов и пиццайоло. Гродненец и сам работает в пиццерии. После начала войны в Украине в 2022 году, ситуация с налогами и ведением бизнеса серьезно изменилась.

— Спустя два года после запуска своего проекта, я могу сказать так, что при открытии бизнеса в Польше важно внимательно отнестись к анализу рынка. Нужен или не нужен этот продукт. Мы когда открывались, допустили большую ошибку, так как много чего не учли — мелких и второстепенных трат. Это нас очень сильно подкашивало в начале. Сейчас мы уже вышли из той стези и уже всё хорошо. Но в начале было сложно. Когда открываешь бизнес, нельзя рассчитывать что будут золотые горы, это в любом случае. На старте нужно будет забывать про свои многие хотелки, бизнес это бизнес. Он забирает тебя с головой. А гастрономия либо тебя съедает, либо выплёвывает. Тут одним везёт, а другим нет. Всё зависит от многих факторов: от локализации, качества продуктов и ситуации в мире.

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