Заключенным запретили разговаривать с Павлом Северинцем 1 30.03.2023, 16:59

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Павел Северинец

На церковные службы в шкловской колонии, которые посещает политзаключенный, начали приходить милиционеры.

Власти усилили давление на одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Павла Северинца.

Об этом рассказал один из бывших узников колонии на условиях анонимности, пишет сайт ПЦ «Весна».

«Узники как-то пожаловались администрации, что Павел Северинец в церкви собирает кружки политзаключенных на белорусском языке. После этого на церковные службы начали приходить сотрудники милиции следить. Идет служба, а у них рация орет и они жуют семечки.

Северинца не трогали до лета 2022 года. Потом слышали, что и в отряде, и в ШИЗО ему запретили всем общаться с ним. Но Павел всегда говорил по-белорусски», — сказал заключенный.

Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года, когда он возвращался с пикета Тихановской на Комаровке. Сначала несколько раз давали сутки, а потом стало известно об уголовном деле.

Почти через год, 25 мая 2021-го, его приговорили к семи годам колонии усиленного режима. Наказание Павел отбывает в шкловской колонии.

Он отбывал наказания и раньше: с 2005-го по 2007-й и с 2010-го по 2013 годы, тогда он был приговорен к «химии».

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