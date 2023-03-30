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Эмбарго на российскую нефть работает

  • Андрей Клименко
  • 30.03.2023, 17:13
  • 2,034
Эмбарго на российскую нефть работает

Дело за Грецией.

Друзья, эмбарго ЕС на морской импорт российской сырой нефти в части Черного моря уже почти работает — и это хорошая новость.

Мы это не где-то прочитали, а посчитали самостоятельно, контролируя этот процесс круглосуточно. В феврале-марте 2023 года наша мониторинговая группа зафиксировала существенное сокращение количества нарушений эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти морским путем из портов Черного моря. Если в январе таких нарушений было 12, то в феврале их количество сократилось до 7, а в марте до 4 случаев (каждое нарушение — это в среднем 1 млн баррелей).

В марте 2023 года, в отличие от двух предыдущих месяцев, не было доставки российской сырой нефти непосредственно в порты стран ЕС. Пока остается несколько уменьшенное количество доставки нефти из Черного моря на рейдовую перевалку в Лаконийский залив в Греции.

Если правительство Греции возьмет под жесткий контроль проблему рейдовой перевалки нефти у побережья страны, то можно будет говорить о полном соблюдении эмбарго по отношению к российской нефти, экспортируемой из портов Черного моря.

О каких объемах нефти идет речь (не будем вам загружать мозг баррелями, тем более что 1 млн баррелей — это в среднем просто один танкер для сырой нефти дедвейтом 137 тыс тонн).

Итак:

январь 2023 — 1,274,281 тонн

февраль 2023 — 869,776 тонн

март 2023 — 476,449 тонн (на 27/03/2023).

Красноречивые изменения происходят не только в количестве и портах назначения танкеров, но и среди судовладельцев, все еще рискующих заключать контракты на перевозку российской сырой нефти в страны ЕС. Если в январе 2023 года владельцами 2/3 нарушавших эмбарго танкеров были 8 компаний, зарегистрированных в странах ЕС, то в марте 2023 года мы зафиксировали только одну такую компанию.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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