Финляндия нанесла удар по агентурной сети российской разведки 30.03.2023, 17:31

Ликвидирована крупная сеть агентов.

Финская служба безопасности (SUPO) нанесла удар по агентурной сети российской разведки. Шпионские операции России в Финляндии за последний год существенно сократились благодаря визовому бану и высылке сотрудников спецслужб РФ, отчитались в ведомстве. Об этом сообщает ABC News.

Агенству удалось «сковать» работу российских спецслужб в Финляндии в прошло году, сообщила SUPO.

«Российская разведывательная база (в Финляндии) в прошлом году сократилась примерно вдвое по сравнению с прежним размером», — сказал директор SUPO Антти Пелттари. По его словам, причина сокращения — высылка подозреваемых в шпионаже и отказ в выдаче виз россиянам.

В сообщении SUPO отмечается, что Россия традиционно проводила в Финляндии разведывательные операции под дипломатическим прикрытием. В 2022 году же Москва сосредоточилась на кибершпионаже, чтобы компенсировать нехватку агентурной разведки.

«Хотя Россия все еще пытается разместить офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, ей приходится компенсировать нехватку агентов, например, все чаще прибегая к другим форматам тайных операций за рубежом», — сказал Пелттари.

Протяженность границы Финляндии с Россией составляет 1340 километров. После развязанной Москвой войны в Украине Хельсинки всячески стремятся отгородиться от своего соседа.

Так, в феврале Финляндия начала строить тестовую часть забора на границе с Россией. Трехкилометровый участок ограждений должны возвести к июню. Рядом также построят дорогу для пограничных патрулей, а на наиболее важных участках установят освещение и динамики.

Это только начальный этап, протяженность всего забора составит как минимум 200 километров. На его возведение может уйти 3-4 года, стоимость проекта составит примерно $143 млн, писал Reuters. По данным агентства, Финляндия также планирует построить дополнительные укрепления на границе с Россией: блиндажи и бункеры.

Кроме того, в прошлом году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО. Все члены альянса уже согласовали вступление скандинавской страны в оборонительный блок. Осталось, чтобы участники НАТО это решение ратифицировали. Единственной страной, которая не сделала этого, остается Турция.

Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова одобрить вступление Финляндии в НАТО. Он выразил надежду, что парламент утвердит ее заявку до майских выборов в Турции. «Уверен, что Финляндия в рядах НАТО внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность», — сказал Эрдоган.

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