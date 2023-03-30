закрыть
30 марта 2023, четверг, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США открылся первый ресторан, где еду можно оплатить ладонью

3
  • 30.03.2023, 17:55
  • 1,848
В США открылся первый ресторан, где еду можно оплатить ладонью

Система оплаты уже работает в аэропортах и на стадионах.

Американская сеть пекарен-кафе Panera начала использовать биометрическую технологию Amazon One, позволяющую клиентам платить одним движением ладони.

Panera, владеющая более 2000 заведений в США, стала первой общенациональной сетью ресторанов, внедрившей новую технологию. Сейчас система Amazon One используется в некоторых аэропортах, на стадионах и в продуктовых магазинах Whole Foods, пишет The Guardian.

Новая программа позволит посетителям сканировать свои ладони, после чего они получат персонализированные рекомендации по заказу на основе предварительных предпочтений, а также смогут оплатить свою еду. Кроме того, да они «поделятся» с персоналом своим именем якобы для более удобного общения.

Amazon запустил свою технологию считывания с ладони в магазинах Amazon Go в конце 2020 года. Сейчас против компании идет судебный процесс — один из покупателей в Нью-Йорке заявил, что клиенты не были должным образом уведомлены о том, что о них будут собирать такую информацию как имя, личные предпочтения, форму и размер тела.

Критикам технологии не нравится, что эти данные могут украсть злоумышленники, причем в отличие от паролей, после этого их нельзя изменить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко