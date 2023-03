В США открылся первый ресторан, где еду можно оплатить ладонью 3 30.03.2023, 17:55

Система оплаты уже работает в аэропортах и на стадионах.

Американская сеть пекарен-кафе Panera начала использовать биометрическую технологию Amazon One, позволяющую клиентам платить одним движением ладони.

Panera, владеющая более 2000 заведений в США, стала первой общенациональной сетью ресторанов, внедрившей новую технологию. Сейчас система Amazon One используется в некоторых аэропортах, на стадионах и в продуктовых магазинах Whole Foods, пишет The Guardian.

Новая программа позволит посетителям сканировать свои ладони, после чего они получат персонализированные рекомендации по заказу на основе предварительных предпочтений, а также смогут оплатить свою еду. Кроме того, да они «поделятся» с персоналом своим именем якобы для более удобного общения.

Amazon запустил свою технологию считывания с ладони в магазинах Amazon Go в конце 2020 года. Сейчас против компании идет судебный процесс — один из покупателей в Нью-Йорке заявил, что клиенты не были должным образом уведомлены о том, что о них будут собирать такую информацию как имя, личные предпочтения, форму и размер тела.

Критикам технологии не нравится, что эти данные могут украсть злоумышленники, причем в отличие от паролей, после этого их нельзя изменить.

