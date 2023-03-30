МИД Беларуси скатился до уровня Шарикова 6 30.03.2023, 18:08

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Лукашисты передразнили Борреля, отвечая на критику о размещении ядерного оружия.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 26 марта осудил планы по размещению российского ядерного оружия в Беларуси. 30 марта МИД Беларуси опубликовал ответ — он оказался в стиле «сам такой», пишет «Зеркало».

«Размещение российского ядерного оружия в Беларуси означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — писал Жозеп Боррель.

«Развертывание свежих сил НАТО у границ Беларуси и дальнейшее расширение Альянса в Северной Европе являются безответственной эскалацией и ключевыми факторами, угрожающими европейской безопасности», — заявило в ответ белорусское Министерство иностранных дел.

Deployment of fresh NATO’s troops near the #Belarus’ border & further Alliance’s enlargement in Northern Europe are an irresponsible escalation and key factors threatening European security. https://t.co/QmpFGGFl66 — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) March 30, 2023

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем «давно просил» Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года. В МИД РФ заявили, что это должно «обеспечить безопасность России и ее союзников». МИД Беларуси заявил, что размещение на территории страны ядерного оружия, неподконтрольного Минску, не противоречит договору о нераспространении ядерного оружия.

В Украине, ЕС и США осудили такие планы. При этом в Белом доме сообщили, что пока не наблюдают какого-либо конкретного перемещения ядерного оружия в Беларусь или намерения применить его в Украине. Ранее об этом заявляли в Пентагоне. Тем не менее президент США Джо Байден отметил, что ситуация вызывает беспокойство и в то же время может свидетельствовать, что Путин загнан в угол.

По требованию Киева проблему обсудят в Совбезе ООН — заседание назначено на 31 марта.

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