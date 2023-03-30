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У россиян начали массово блокировать счета на Кипре

  • 30.03.2023, 18:30
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У россиян начали массово блокировать счета на Кипре

Под ограничения попали и белорусы.

Кипр ужесточил применение санкций к россиянам — на острове начали замораживать банковские и брокерские счета граждан РФ, если сумма на них превышает 100 тысяч евро.

О блокировке предупредил своих клиентов БКС, сообщил Frank Media. Однако новые ограничения коснутся не только клиентов брокера БКС, но и всех участников финансового рынка, через которых россияне могут открывать счета за рубежом, рассказал источник РБК.

Ограничения касаются любых иностранных брокеров, у которых есть счета российских клиентов в депозитарии Euroclear», — подтвердили изданию в пресс-службе БКС.

Ранее заморозке подлежала только часть суммы, превышающей 100 тысяч евро. Например, если на счет, на котором уже находилось 90 тысяч евро, поступали дивиденды в 20 тысяч, то блокировалось только 10 тысяч евро. Теперь же блокировать будут всю сумму в 110 тысяч евро или эквивалент в другой валюте, говорится в сообщении брокера.

При этом ограничения распространяются только на остатки денежных средств, стоимость ценных бумаг, хранящихся в Euroclear, учитываться не будет.

Новые правила коснутся:

граждан России и Беларуси;

физических лиц, временно проживающих на территории России;

зарегистрированных в России компаний;

зарегистрированных за пределами ЕС компаний в случае, если 50% и более принадлежит гражданам России или физическим лицам, проживающим в России.

Евросоюз ограничил возможность россиян держать деньги в банках 26 февраля прошлого года из-за вторжения России в Украину. Позже европеские депозитарии, в том числе Euroclear, запретили оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, номинированных в евро и выпущенных после 12 апреля 2022 года.

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