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Лукашенко сменил командующего войсками Западного оперативного командования

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  • 30.03.2023, 18:36
Лукашенко сменил командующего войсками Западного оперативного командования
Владимир Белый

Диктатор принял ряд кадровых решений в Вооруженных силах.

Александр Лукашенко 30 марта принял ряд кадровых решений в Вооруженных силах.

Согласно указу, полковник Владимир Белый назначен командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил. Он освобожден от предыдущей должности — начальника факультета Генерального штаба — заместителя начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».

Генерал-майор Игорь Демиденко, который до настоящего времени занимал пост командующего, освобожден от соответствующей должности и зачислен в распоряжение министра обороны Беларуси до 9 мая 2023 года.

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