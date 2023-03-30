Лукашенко сменил командующего войсками Западного оперативного командования

Лукашенко сменил командующего войсками Западного оперативного командования1
- 30.03.2023, 18:36
Диктатор принял ряд кадровых решений в Вооруженных силах.
Александр Лукашенко 30 марта принял ряд кадровых решений в Вооруженных силах.
Согласно указу, полковник Владимир Белый назначен командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил. Он освобожден от предыдущей должности — начальника факультета Генерального штаба — заместителя начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».
Генерал-майор Игорь Демиденко, который до настоящего времени занимал пост командующего, освобожден от соответствующей должности и зачислен в распоряжение министра обороны Беларуси до 9 мая 2023 года.