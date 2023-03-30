Как очистить губку для мытья посуды 9 30.03.2023, 18:43

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Четыре гениальных лайфхака.

Губка для посуды прекрасно взбивает пену из мыльной жидкости, но при этом впитывает в свои поры немало органических загрязнений, которые могут стать прекрасной пищей для вредных микроорганизмов. Поэтому кухонные губки нуждаются в тщательном уходе. И это не просто промывание под проточной водой.

«Обозреватель» собрал несколько способов почистить кухонные губки так, чтобы они были безопасными и служили дольше. Все их можно использовать в домашних условиях.

Хлорный отбеливатель

Хлор в составе бытового отбеливателя является мощным дезинфицирующим средством. Так что этим его свойством можно воспользоваться для чистки губок. Растворите три четверти жидкого отбеливателя в 4 литрах горячей воды и замочите в этом растворе губки и щетки для посуды на 5 минут. После чего достаньте их, отожмите и высушите на воздухе. Средство можно использовать для инструментов из целлюлозы и нейлона.

Горячая вода в посудомойке поможет промыть не только тарелки и вилки, но и губку. Уложите ее на верхнюю полку прибора. При этом можно воспользоваться корзинкой для мелких предметов, чтобы губка не провалилась вниз. Включите машину на обычную программу и выберите цикл сушки с подогревом. Если после этого губка осталась влажной, досушите ее на воздухе.

Уксус

В миску или кастрюлю налейте белого уксуса ровно столько, чтобы он покрывал погруженную в него губку. Продержите ее в течение 5 минут, а затем отожмите и высушите. Использованным уксусом можно обработать известковые отложения в раковине или унитазе.

Дезинфекция в микроволновке

Микроволны могут убивать возбудителей инфекций. Главное не класть губку в печь сухой или даже влажной – она может загореться. Смочите инструмент как следует, чтобы стекала вода, и положите его в посуду, подходящую для микроволновки. Для целлюлозных губок достаточно будет двух минут обработки на высокой мощности, для нейлоновых – одной. Важно: в печь нельзя класть губки с металлизированными элементами. Когда обработка закончится, дайте губкам остыть, отожмите их и просушите.

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