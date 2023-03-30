ВСУ «сбросами» с дронов уничтожили боеприпасы россиян возле Марьинки 30.03.2023, 18:53

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Украинские военные уничтожили боеприпасы российских оккупантов возле Марьинки с помощью беспилотников.

Об этом сообщают Силы спецопераций ВСУ.

Операторы ССО обнаружили скопление мин в ходе ведения аэроразведки местности недалеко от Марьинки.

«Благодаря точной работе, «сбросами» с дронов были уничтожены боеприпасы, которые в дальнейшем противник планировал использовать на этом направлении», - добавляют военные.

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