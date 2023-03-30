SpaceX запустит на орбиту партию спутников для Космических сил США 30.03.2023, 19:02

Запуск состоится 31 марта.

SpaceX запустит серию из 10 спутников для Агентства космических исследований (SDA) Космических сил США на ракете Falcon 9. Об этом сообщает Space.

Запуск состоится с калифорнийской базы Ванденберг 31 марта в 10:29 по восточному времени (18:29 по минскому). Событие будет транслироваться на сайте SpaceX. Ожидается, что трансляция начнется примерно за 15 минут до старта.

Если все пойдет по плану, первая степень Falcon 9 благополучно вернется на Землю чуть меньше, чем через восемь минут после старта. Согласно описанию миссии SpaceX, это будет второй запуск и посадка для этой конкретной ракеты-носителя. Ранее эта ракета помогла вывести на орбиту партию спутников Starlink компании SpaceX.

Тем временем верхнюю степень Falcon 9 продолжит выводить на орбиту спутники Tranche 0. В описании миссии SpaceX не сказано, когда планируется развертывание космических аппаратов, поскольку это вопрос национальной безопасности. Однако сообщается, что они станут первыми членами созвездия, которое SDA соберет на низкой околоземной орбите.

10 спутников Tranche 0 стоят около $15 миллионов в штуку. Восемь запускаемых в пятницу космических аппаратов будут передавать данные, а два будут отслеживать ракеты. Следующий запуск должен состояться в июне.

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