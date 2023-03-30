Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 30.03.2023, 19:22

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ВСУ отразили почти 50 атак на Востоке и уничтожили два склада боеприпасов россиян.

Украинские военные отразили 47 атак российских оккупантов на Донбассе, а также уничтожили два склада боеприпасов захватчиков.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генштаба.

В течение 30 марта россияне нанесли один ракетный и три авиационных удара, совершили пять обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Белогоровка. На указанных направлениях украинские бойцы отразили 47 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаков формирований наступательных группировок не зафиксировано. За сутки захватчики обстреливали населенные пункты Горск Черниговской области, Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также населенные пункты Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зибино и Бударки в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Дворечанское, Западное, Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия города Бахмут. Украинские военные мужественно удерживают город и отражают многочисленные вражеские атаки. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка, Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, успеха не добились. Обстреляли, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку Донецкой области.

В Шахтерском направлении россияне обстреляли населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты атаковали населенные пункты Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области; Марганец и Никополь - Днепропетровской; Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Антоновка, Берегово Херсонской области и Очаков в Николаевской области.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпаса противника.

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