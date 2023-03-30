Белорусы установили сразу три рекорда по банковским кредитам 30.03.2023, 19:26

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По двум показателям преодолели психологическую отметку.

Задолженность белорусов по кредитам на начало марта выросла до 17 млрд 122,4 млн рублей, следует из данных Нацбанка. Это рекордный показатель. Рост за февраль — на 103 млн рублей. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет девятый месяц подряд. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки. При этом задолженность по кредитам на недвижимость и по потребительским займам также установили рекорды, пишет «Зеркало».

Продолжает расти также общая задолженность по кредитам на недвижимость для физлиц. На начало марта она составила 12 млрд 11 млн рублей. Это на 52,1 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Напомним, общая задолженность по займам на недвижимость росла как в прошлом году, так и на протяжении 2021-го и 2020-го. Планку в 12 млрд рублей эти кредиты взяли впервые.

За февраль выросли и долги по потребительским кредитам — до 5 млрд 49,7 млн рублей. Эта сумма на 52,1 млн рублей больше, чем на начало февраля. Отметки выше 5 млрд рублей по этим займам достигли впервые.

Напомним, банки в этом году снижают процентные ставки по многим кредитам. Речь в том числе о займах, которые привязаны к ставке рефинансирования.

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