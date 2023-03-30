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До +14°С ожидается в Беларуси 31 марта

  • 30.03.2023, 19:54
До +14°С ожидается в Беларуси 31 марта

Будет облачная с прояснениями погода.

Дожди и до плюс 14 градусов ожидается в Беларуси 31 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода. Ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, по северу с мокрым снегом. В отдельных районах слабый гололед, местами на дорогах гололедица.

Ветер южной четверти 4-9 м/с, днем по западу местами порывы усилятся до 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 6 градусов по востоку до плюс 6 градусов по западу. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов, а по западу — до плюс 10-14 градусов.

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