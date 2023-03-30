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Помощник Лукашенко поставил задачу вырастить белорусскую картошку уже в июне

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  • 30.03.2023, 20:00
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Помощник Лукашенко поставил задачу вырастить белорусскую картошку уже в июне

И сказал не закупать дорогой импортный красный и белый лук.

Инспектор по Гомельской области Сергей Бартош заявил, что молодой картофель в Беларуси реально копать уже в июне, передает БелТА.

Как уверен помощник Лукашенко, в белорусских регионах вполне реально уже в июне выкапывать молодую картошку. И это могло бы посодействовать импортозамещающей составляющей и обеспечить внутренний рынок.

— Мы видим потенциал выращивания картофеля. Надо активнее подключать науку, — прокомментировал Бартош.

В частности, благодаря научному подходу в Беларуси можно было бы определить, как уверен помощник президента, валообразующие предприятия по выращиванию картофеля. А затем выйти на необходимые объемы.

— Чтобы иметь на прилавках белорусский молодой картофель уже в июне, — указал он.

Кроме того, инспектор по Гомельщине раскритиковал ассортимент белорусского лука. Мол, непонятно зачем закупаются дорогостоящий красный или белый лук за границей, если технология его возделывания не отличается.

— Мы можем вырастить сами, - уверен он.

И посоветовал работать с заготовителями, торговыми сетями по объемам производства, чтобы посеять и обеспечить внутренний рынок белорусским луком.

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