Помощник Лукашенко поставил задачу вырастить белорусскую картошку уже в июне

Помощник Лукашенко поставил задачу вырастить белорусскую картошку уже в июне8
- 30.03.2023, 20:00
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И сказал не закупать дорогой импортный красный и белый лук.
Инспектор по Гомельской области Сергей Бартош заявил, что молодой картофель в Беларуси реально копать уже в июне, передает БелТА.
Как уверен помощник Лукашенко, в белорусских регионах вполне реально уже в июне выкапывать молодую картошку. И это могло бы посодействовать импортозамещающей составляющей и обеспечить внутренний рынок.
— Мы видим потенциал выращивания картофеля. Надо активнее подключать науку, — прокомментировал Бартош.
В частности, благодаря научному подходу в Беларуси можно было бы определить, как уверен помощник президента, валообразующие предприятия по выращиванию картофеля. А затем выйти на необходимые объемы.
— Чтобы иметь на прилавках белорусский молодой картофель уже в июне, — указал он.
Кроме того, инспектор по Гомельщине раскритиковал ассортимент белорусского лука. Мол, непонятно зачем закупаются дорогостоящий красный или белый лук за границей, если технология его возделывания не отличается.
— Мы можем вырастить сами, - уверен он.
И посоветовал работать с заготовителями, торговыми сетями по объемам производства, чтобы посеять и обеспечить внутренний рынок белорусским луком.