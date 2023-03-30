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Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2 и БМП Marder

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  • 30.03.2023, 20:12
Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2 и БМП Marder

Также поставлены другие виды техники.

Немецкое правительство обновило список переданной Украине военной техники, который ведется с начала полномасштабного российского вторжения. В нем появились танки Leopard 2, БМП Marder, грузовики и другое оборудование. Об этом сообщает официальный сайт германского правительства.

Список переданной Украине техники выглядит так:

18 основных боевых танков LEOPARD 2A6 с боеприпасами (совместный проект с другими операторами LEOPARD 2);

40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами (из запасов Бундесвера и промышленности);

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

2 танка разминирования WISENT 1 (из запасов Бундесвера);

52 грузовика Zetros (ранее - 28);

160 000 аптечек* (ранее - 120 000);

103 000 жгутов.

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