Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2 и БМП Marder

Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2 и БМП Marder1
- 30.03.2023, 20:12
Также поставлены другие виды техники.
Немецкое правительство обновило список переданной Украине военной техники, который ведется с начала полномасштабного российского вторжения. В нем появились танки Leopard 2, БМП Marder, грузовики и другое оборудование. Об этом сообщает официальный сайт германского правительства.
Список переданной Украине техники выглядит так:
18 основных боевых танков LEOPARD 2A6 с боеприпасами (совместный проект с другими операторами LEOPARD 2);
40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами (из запасов Бундесвера и промышленности);
2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
2 танка разминирования WISENT 1 (из запасов Бундесвера);
52 грузовика Zetros (ранее - 28);
160 000 аптечек* (ранее - 120 000);
103 000 жгутов.