Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2 и БМП Marder 1 30.03.2023, 20:12

Также поставлены другие виды техники.

Немецкое правительство обновило список переданной Украине военной техники, который ведется с начала полномасштабного российского вторжения. В нем появились танки Leopard 2, БМП Marder, грузовики и другое оборудование. Об этом сообщает официальный сайт германского правительства.

Список переданной Украине техники выглядит так:

18 основных боевых танков LEOPARD 2A6 с боеприпасами (совместный проект с другими операторами LEOPARD 2);

40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами (из запасов Бундесвера и промышленности);

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

2 танка разминирования WISENT 1 (из запасов Бундесвера);

52 грузовика Zetros (ранее - 28);

160 000 аптечек* (ранее - 120 000);

103 000 жгутов.

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