Беларусь получили разрешение от ЕАЭС на ввоз в страну 100 тысяч тонн сахара 30.03.2023, 20:20

Ранее чиновники говорили, что «сахар всегда будет на полках».

Беларусь до конца этого года сможет ввезти в страну до 100 тысяч тонн сахара. Такое решение в четверг, 30 марта, принял Совет Евразийской экономической комиссии.

Совет ЕЭК 30 марта распределял тарифную льготу по беспошлинному ввозу тростникового сахара-сырца, она будет действовать до 31 декабря этого года.

Что касается Беларуси, то от ввозной таможенной пошлины освободили до 100 тыс. тонн сахара для ввоза в нашу страну. Для сравнения: для Казахстана — до 350 тыс. тонн, для России — до 100 тыс. тонн, для Кыргызстана — до 50 тыс.

«Решение принято с учетом индикативных балансов государств-членов ЕАЭС по сахару на 2023 год. Одобренная тарифная льгота направлена на развитие внутреннего производства сахарной отрасли и обеспечение сырьем предприятий стран Союза», — заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он также уточнил, что планируется вернуться к указанному вопросу осенью с учетом возможностей по взаимному закрытию потребностей в сахаре со стороны государств-членов ЕАЭС.

В 2022 году Беларусь также получала квоту на ввоз сахара без пошлины. В Белгоспищепроме заявляли, что решение ввезти этот товар приняли «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки».

В октябре прошлого года МАРТ и «Белгоспищепроме» подписали график поставки сахара на 2023 год. Продукта должно с избытком хватить не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, сообщали тогда в концерне. «Потребитель может быть уверен в том, что сахар всегда будет на полках», — заверял глава МАРТ Алексей Богданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».