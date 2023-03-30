закрыть
30 марта 2023, четверг, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь получили разрешение от ЕАЭС на ввоз в страну 100 тысяч тонн сахара

  • 30.03.2023, 20:20
Беларусь получили разрешение от ЕАЭС на ввоз в страну 100 тысяч тонн сахара

Ранее чиновники говорили, что «сахар всегда будет на полках».

Беларусь до конца этого года сможет ввезти в страну до 100 тысяч тонн сахара. Такое решение в четверг, 30 марта, принял Совет Евразийской экономической комиссии.

Совет ЕЭК 30 марта распределял тарифную льготу по беспошлинному ввозу тростникового сахара-сырца, она будет действовать до 31 декабря этого года.

Что касается Беларуси, то от ввозной таможенной пошлины освободили до 100 тыс. тонн сахара для ввоза в нашу страну. Для сравнения: для Казахстана — до 350 тыс. тонн, для России — до 100 тыс. тонн, для Кыргызстана — до 50 тыс.

«Решение принято с учетом индикативных балансов государств-членов ЕАЭС по сахару на 2023 год. Одобренная тарифная льгота направлена на развитие внутреннего производства сахарной отрасли и обеспечение сырьем предприятий стран Союза», — заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он также уточнил, что планируется вернуться к указанному вопросу осенью с учетом возможностей по взаимному закрытию потребностей в сахаре со стороны государств-членов ЕАЭС.

В 2022 году Беларусь также получала квоту на ввоз сахара без пошлины. В Белгоспищепроме заявляли, что решение ввезти этот товар приняли «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки».

В октябре прошлого года МАРТ и «Белгоспищепроме» подписали график поставки сахара на 2023 год. Продукта должно с избытком хватить не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, сообщали тогда в концерне. «Потребитель может быть уверен в том, что сахар всегда будет на полках», — заверял глава МАРТ Алексей Богданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко