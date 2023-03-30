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The Guardian: Утечка секретных файлов российской IT-компании раскрыла тактику кибервойны Путина

  • 30.03.2023, 21:38
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The Guardian: Утечка секретных файлов российской IT-компании раскрыла тактику кибервойны Путина

Файлы содержат электронные письма, внутренние документы, планы проектов, бюджеты и контракты.

Утечка тысячи секретных файлов российской компании Vulkan показала, как программисты помогают российским спецслужбам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным журналистов, работа российской НТЦ Vulkan связана с такими российскими спецслужбами как ФСБ, ГРУ и СВР. Они также связывают с группой Sandworm, которая, по утверждению правительства США, создавала перебои в работе энергосистемы в Украине, сорвала Олимпийские игры в Южной Корее и прославилась атакой вируса NotPetya.

Файлы Vulkan, датированные 2016-2021 годами, были опубликованы анонимным осведомителем, возмущенным войной России против Украины. Такие истоки из Москвы очень редки. Через несколько дней после вторжения в феврале прошлого года источник обратился в немецкую газету Süddeutsche Zeitung и сказал, что ГРУ и ФСБ «прикрываются» компанией Vulkan.

«Люди должны знать об опасности. В связи с событиями в Украине я решил обнародовать эту информацию. Компания занимается плохими делами, а российское правительство трусливое и неправильное. Я возмущен вторжением в Украину и ужасными вещами, которые там происходят. Надеюсь, вы сможете использовать эту информацию, чтобы показать, что происходит за закрытыми дверями», - сказал тайный информатор.

Файл содержит электронные письма, внутренние документы, планы проектов, бюджеты и контракты. Они дают представление о масштабных усилиях Кремля в киберсфере, когда он ведет жестокую войну против Украины. Неизвестно, использовались ли инструменты, созданные Вулканом, для атак в реальном мире, в Украине или в других местах.

Некоторые документы по утечке содержат то, что кажется иллюстративным примером потенциальных целей, например карта США с точками на карте или документ с деталями атомной электростанции в Швейцарии.

Более того, один из документов показывает, что инженеры рекомендуют России расширить свои возможности, используя инструменты хакера, украденные в 2016 году из Агентства национальной безопасности США и размещенные в Интернете.

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