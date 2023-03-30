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В Смоленской области нашли среди ягод крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси

  • 30.03.2023, 22:31
В Смоленской области нашли среди ягод крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси

С ароматом вишни.

Российские таможенники и пограничники выявили на территории Смоленской области крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси, которые перевозили под видом замороженных ягод, сообщает пресс-служба Смоленской таможни.

Большегруз, который ехал из Беларуси в Москву, таможенники остановили в районе населенного пункта Кругловка. В документах значилось, что фура везет 20 тонн быстрозамороженной вишни без косточек китайского производства.

Проверка показала, что вишня в полуприцепе действительно есть. Но за рядом коробок с ягодами таможенники обнаружили коробки с белорусскими сигаретами без российских акцизных марок.

Всего было изъято 409 тысяч пачек сигарет. Стоимость контрабандного груза оценена в 46 млн российских рублей, или почти 600 тысяч долларов.

Водителю грозит уголовная ответственность.

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