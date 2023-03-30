В Смоленской области нашли среди ягод крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси
- 30.03.2023, 22:31
С ароматом вишни.
Российские таможенники и пограничники выявили на территории Смоленской области крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси, которые перевозили под видом замороженных ягод, сообщает пресс-служба Смоленской таможни.
Большегруз, который ехал из Беларуси в Москву, таможенники остановили в районе населенного пункта Кругловка. В документах значилось, что фура везет 20 тонн быстрозамороженной вишни без косточек китайского производства.
Проверка показала, что вишня в полуприцепе действительно есть. Но за рядом коробок с ягодами таможенники обнаружили коробки с белорусскими сигаретами без российских акцизных марок.
Всего было изъято 409 тысяч пачек сигарет. Стоимость контрабандного груза оценена в 46 млн российских рублей, или почти 600 тысяч долларов.
Водителю грозит уголовная ответственность.