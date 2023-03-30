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Как диссиденты Татарстана планируют бороться за независимость

  • 30.03.2023, 23:49
Как диссиденты Татарстана планируют бороться за независимость
Рафис Кашапов

Рафис Кашапов рассказал о сопротивлении Кремлю и планах Татарстана отделиться от РФ.

Каждый день Россия теряет около тысячи своих солдат на украинском фронте. Большинство из них составляют не этнические русские, а представители коренных народов: башкиры, буряты, тувинцы и казанские татары. Татарские диссиденты и оппозиционеры считают это проявлением геноцида.

Татарские диссиденты и оппозиционеры ведут активную деятельность в республиках Поволжья, направленную на сопротивление Кремлю. Активисты организовывают пропагандистско-разъяснительную работу, а иногда совершают диверсии, например такие, как поджог военкоматов.

Об этом в беседе с «24 каналом» рассказал один из лидеров татарского национального движения, правозащитник Рафис Кашапов, получивший в 2018 году политическое убежище в Великобритании. В 2014 году Кашапов был арестован российскими властями после возвращения из Турции, где проводил акции протеста против аннексии Крыма. Провел три года в заключении.

Отвечая на вопрос, каким диссиденты видят наиболее вероятный сценарий обретения Татарстаном независимости, собеседник сообщил о планах создать союз с республиками Идель-Урала (нереализованный проект национальной автономии татар и башкир) и обратиться за военной помощью к ЕС и НАТО. От Запада потребуется оружие, военные кадры и специалисты по государственному строительству, уточнил оппозиционер.

Кашапов напомнил о помощи, которую США и Великобритания оказывали Объединенным Арабским Эмиратам, и заявил, что такая поддержка потребуется Татарстану от американцев, европейцев и, возможно, украинцев.

Что касается отказа Татарстана от ядерного оружия в случае обретения независимости, диссидент заявил, что этот вопрос должен решаться с генералами Североатлантического альянса. По словам Кашапова, в настоящее время правительство независимого Татарстана пишет новую конституцию республики, формирует кабинет министров, определяется с послами в зарубежные страны, а также обращается за поддержкой к тюрским и европейским государствам.

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