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В Бундестаге создана группа «Демократическая Беларусь»

  • 31.03.2023, 1:29
В Бундестаге создана группа «Демократическая Беларусь»

Об этом сообщила депутат немецкого парламента Анико Глоговски-Мертен.

В немецком Бундестаге создали группу дружбы «Демократическая Беларусь». Об этом сообщила депутат Бундестага Анико Глоговски-Мертен.

«Вместе мы направили сегодня мощный сигнал поддержки демократическим силам в Беларуси и основали группу друзей «Демократическая Беларусь». Демонстрируем: мы на стороне Беларуси и мы на стороне белорусской оппозиции», — написала она в твиттер.

«Болею дома, но очень рад, что сегодня создана группа дружбы «Демократическая Беларусь» бундестага. С нетерпением жду начала совместной работы с Йоханнесом Шрапсом, Кнутом Абрахамом, Анико Глоговски-Мертен и вскоре приветствую Светлану Тихановскую в качестве нашего первого официального гостя», — сообщил депутат Робин Вагенер.

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