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На границе Беларуси и России собираются многокилометровые очереди из фур

  • 31.03.2023, 3:04
На границе Беларуси и России собираются многокилометровые очереди из фур

Фотофакт.

В редакцию Гомельского издания «Сильные новости» читатели прислали фото очереди грузовиков на белорусско-российском пункте пропуска. По словам одного из водителей, на п. п. «Красная Горка» очередь достигла 25 километров, а в ожидании приходится проводить по двое суток.

В чатах водителей говорят, что немного лучше ситуация на соседнем пункте пропуска в Витебской области. Там очередь растянулась «всего» на 10 километров.

Отчего замедлилось прохождение фур, на этот момент неизвестно. Водители полагают, что уже как несколько недель российская сторона ужесточила контроль транспорта, въезжающего в Россию.

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