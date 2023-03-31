Под Авдеевкой горят российские танки 2 31.03.2023, 7:35

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Украинские военные нанесли удары из Javelin.

Вооруженные силы Украины нанесли новый урон российским войскам, пытающимся проводить наступательные действия на Донбассе: украинские военные уничтожили несколько танков и БМП противника.

Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Украина 365».

На первом видеоролике показано огневое поражение двух российских танков, пытавшихся штурмовать украинские позиции возле Авдеевки.

После точных попаданий обе машины загорелись.

«Уничтожение двух российских танков, пытавшихся штурмовать украинские позиции под Авдеевкой», - говорится в комментарии к ролику.

На другом видео продемонстрировано уничтожение трех танков и одной БМП россиян. Кадры боестолкновения также сняты в Донецкой области.

На них видно, как после попадания по бронетехнике экипаж разбегается в разные стороны.

Удары, в частности, наносились при помощи ПТРК Javelin.

«Донецкое направление. Три российских танка и БМП-2М были уничтожены», - сказано в описании к ролику.

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