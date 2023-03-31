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Российский Белгород сотрясли мощные взрывы

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  • 31.03.2023, 7:49
  • 7,110
Российский Белгород сотрясли мощные взрывы
архивное фото

Возможно, РФ атаковала город собственными ракетами.

В четверг вечером, 30 марта, жители российского города Белгорода слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Около 22:10 по московскому времени, в течение 20 минут, над городом было слышно девять мощных взрывов. Местные жители жаловались, что от звуков в домах дрожали окна, а в некоторых авто сработала сигнализация.

Предварительно над городом якобы сработало российское ПВО. Об этом заявлений от российских властей по поводу источника взрывов не было.

Позже местные жители опубликовали видео масштабного пожара в одном из районов Белгорода – на Лапинском проспекте. Предварительно именно там были слышны звуки взрывов.

«Известно, что горят гаражи. А площадь пожара увеличилась до 250 кв. Роспотребнадзор выехал на место пожара исследовать атмосферный воздух», – пишут жители города.

Взрывы в Белгороде повторились и ночью, во время массированной ракетной атаки РФ на Украину.

Несколько взрывов прогремели в городе после запуска ракет С-300 по Харькову, который находится недалеко от Белгорода, передает nv.ua.

Видео с взрывами публикуют местные жители. Сообщается о девяти мощных взрывах.

Есть вероятность, что это были звуки от падения ракет, которые на долетели до Харькова.

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