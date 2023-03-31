«Отряды Путина» провели безумный ритуал перед портретом Зеленского

«Отряды Путина» провели безумный ритуал перед портретом Зеленского15
- 31.03.2023, 7:57
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Выходки российских пенсионерок с каждым разом все больше удивляют своей абсурдностью.
На территории Российской Федерации так называемые «отряды Путина» продолжают сходить с ума: на этот раз особым актом «святотатства» в отношении президента Украины Владимира Зеленского отметилась одна из бабушек, которая записала об этом ролик.
Видео опубликовало издание УНИАН.
В кадре пожилая женщина схватила портрет украинского лидера, назвав его своим «ассистентом» и стала яростно бросаться в него белым порошком.
«Еще больше порошка, еще больше», - кричит бабка в кадре.
Потом она заплевала портрет лидера Украины «родниковой водой», а затем - решила «отлупить Зеленского» веником, чтобы он рассказал ей о будущем России.
«Сегодня я заглянула в будущее, остался год и три месяца, а потом, суп с котом», - вынесла вердикт активистка «отрядов Путина».
Напомним, что на территории России действует кринжевое формирование бабушек, которые называют себя «отрядами» президента РФ Владимира Путина. Пожилые женщины регулярно шокируют украинцев своими выходками, которые с каждым разом все больше удивляют своей абсурдностью.