«Отряды Путина» провели безумный ритуал перед портретом Зеленского 15 31.03.2023, 7:57

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Выходки российских пенсионерок с каждым разом все больше удивляют своей абсурдностью.

На территории Российской Федерации так называемые «отряды Путина» продолжают сходить с ума: на этот раз особым актом «святотатства» в отношении президента Украины Владимира Зеленского отметилась одна из бабушек, которая записала об этом ролик.

Видео опубликовало издание УНИАН.

В кадре пожилая женщина схватила портрет украинского лидера, назвав его своим «ассистентом» и стала яростно бросаться в него белым порошком.

«Еще больше порошка, еще больше», - кричит бабка в кадре.

Потом она заплевала портрет лидера Украины «родниковой водой», а затем - решила «отлупить Зеленского» веником, чтобы он рассказал ей о будущем России.

«Сегодня я заглянула в будущее, остался год и три месяца, а потом, суп с котом», - вынесла вердикт активистка «отрядов Путина».

Напомним, что на территории России действует кринжевое формирование бабушек, которые называют себя «отрядами» президента РФ Владимира Путина. Пожилые женщины регулярно шокируют украинцев своими выходками, которые с каждым разом все больше удивляют своей абсурдностью.

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